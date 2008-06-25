Катеринчук лякає наслідками голосування його "колишніх" депутатів

Політрада Блоку Миколи Катеринчука заявляє, що будь-яка участь та голосування колишніх депутатів Блоку у сесії Київради матиме серйозні негативні правові наслідки.

Про це йдеться в переданій УНІАН заяві Політради Блоку Катеринчука щодо можливої участі колишніх депутатів Блоку у сесії Київради.

У ній Політрада Блоку Катеринчука заявляє, що голова Київської міської територіальної виборчої комісії не уповноважена за посадою робити правові висновки щодо можливості та повноважень на участь в сесії депутатів, повноваження яких достроково припинені за рішенням вищого керівного органу виборчого блоку.

“Разом з тим ми наголошуємо, - йдеться в заяві, - що вимогами чинного законодавства, яке регулює питання депутатських повноважень, в тому числі їх дострокове припинення, жодним чином не передбачено повторного звернення до ТВК, окрім того, що було здійснено 13 червня Радою Блоку на підставі рішення Другої Міжпартійної конференції. У цьому зверненні Рада Блоку Миколи Катеринчука просила КМТВК, відповідно до положень чинного законодавства України, у триденний термін з дня одержання цього рішення прийняти відповідне рішення про визнання обраними та зареєструвати наступних за черговістю кандидатів у депутати Київської міської ради у виборчому списку Блоку Миколи Катеринчука замість тих депутатів, повноваження яких достроково припинені вищим керівним органом виборчого блоку. На жаль, в порушення чинного законодавства, такого рішення КМТВК не прийняла”.

Політрада Блоку Катеринчука “вкотре заявляє, що будь-яка участь та голосування колишніх депутатів Блоку у сесії Київради матиме серйозні негативні правові наслідки”.

Як повідомляв УНІАН, три депутати Київради з Блоку Катеринчука - Павло ТЕСЛЕНКО, Борис ГАВРИЛЕНКО і Роман ЯРОШЕНКО - всупереч позиції Блоку проголосували за обрання Олеся ДОВГОГО секретарем Київрада. Міжпартійна конференція блоку достроково припинила повноваження всіх п`яти депутатів, обраних за його списком, аргументуючи своє рішення тим, що усі вони нібито не написали заяву про входження у фракцію Блоку Катеринчука.

17 червня КМТВК відмовила в повному обсязі задовольнити заяву Блоку Миколи Катеринчука про відкликання депутатів цього блоку в Київраді та зареєструвати наступних у списку кандидатів в депутати. Відмова базувалась на тому, що до КМТВК не надійшло рішення про відкликання депутатів Блоку Катеринчука в Київраді від вищого керівного органу блоку – ради блоку, чого вимагає законодавство та роз’яснення ЦВК. Крім того, тервиборчком мав отримати оригінал рішення міжпартійної конференції про позбавлення мандатів п’яти депутатів блоку, водночас він отримав лише витяг з відповідного протоколу щодо рішення міжпартійної конференції. Також комісія заявила, що троє депутатів написали заяви про входження до фракції Блоку Катеринчука в Київраді.

18 червня Політрада Блоку Миколи Катеринчука заявила про додержання усіх вимог, які передбачені чинним законодавством, щодо відкликання депутатів блоку і наголошувала на факті припинення повноважень п’яти депутатів Київради: Володимира ЛАНОВОГО, Олексія РЕЗНІКОВА, Павла ТЕСЛЕНКА, Бориса ГАВРИЛЕНКА та Романа ЯРОШЕНКА.

Водночас 24 червня голова Київської міської територіальної виборчої комісії Галина БІЛИК висловила думку, що п`ять депутатів Київради з Блоку Миколи Катеринчука, щодо яких Міжпартійна конференція Блоку ухвалила рішення про дострокове припинення їх повноважень, мають право брати участь у пленарних засіданнях Київради.

"Вони мають право брати участь у засіданнях Київради, тому що по них рішення не ухвалено (рішення Київського тервиборчкому про дострокове припинення повноважень цих депутатів)", - заявила Г.БІЛИК.

Вона також повідомила, що Блок Катеринчука повторно не подавав у тервиборчком жодних документів про дострокове припинення повноважень п`яти депутатів Київради і реєстрацію замість них наступних за списком кандидатів.