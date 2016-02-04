Сім партій пройшли б до ВР, якби вибори відбулися у січні - опитування
Якби вибори до Верховної Ради відбувалися у січні, то в парламент потрапили б наступні партії: Блок Петра Порошенка «Солідарність» (16,3%), Опозиційний блок (13,8%), Самопоміч (13,5%), Батьківщина (12,9%), Свобода (8,3%), Радикальна партія (6,5%), та УКРОП (5,2%).
Про це свідчать передані УНІАН результати опитування, проведеного cоціологічною групою «Рейтинг».
Також значні шанси на подолання 5-% бар’єру мала би Громадянська позиція (3,8%). Понад 2% підтримали б партії Відродження, Наш край, Правий Сектор та Народний контроль.
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Якщо б у виборах брав участь Блок Саакашвілі, то рейтинги партій виглядали б наступним чином: Блок Петра Порошенка «Солідарність» – 14,3%, Опозиційний блок – 13,5%, Самопоміч - 11,7, Блок Саакашвілі – 11,6%, Батьківщина – 11,6%, Свобода – 6,9%, Радикальна партія – 5,5%, та УКРОП – 4,7%.
Дослідження проводилося протягом 14-22 січня 2016 р. Усього опитано 2000 респондентів, помилка репрезентативності дослідження не більше 2,3%.