Завтра передбачається нарада лідерів фракцій коаліції за участю Яценюка

Про це він сказав після робочої наради керівників фракцій, які входять до коаліції, на якій головував голова Верховної Ради Володимир Гройсман.

"Домовилися, що завтра, знову ж таки, сідаємо і будемо говорити вже за участю прем'єр-міністра України", - сказав Бурбак.

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Він стверджує, що під час зустрічі сьогодні не обговорювалося питання можливої відставки уряду та прем'єра.

"Ми говорили на більш такі філософські теми", - зазначив депутат.