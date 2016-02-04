Завтра передбачається нарада лідерів фракцій коаліції за участю Яценюка
20:21, 04 лютого 2016Політика
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Лідер парламентської фракції "Народний фронт" Максим Бурбак повідомив, що завтра передбачається нарада лідерів фракцій коаліції за участю прем'єр-міністра Арсенія Яценюка.
Бурбак каже, що сьогодні на раді коаліції говорили більше на філософські теми / Фото УНІАН
Про це він сказав після робочої наради керівників фракцій, які входять до коаліції, на якій головував голова Верховної Ради Володимир Гройсман.
"Домовилися, що завтра, знову ж таки, сідаємо і будемо говорити вже за участю прем'єр-міністра України", - сказав Бурбак.
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Він стверджує, що під час зустрічі сьогодні не обговорювалося питання можливої відставки уряду та прем'єра.
"Ми говорили на більш такі філософські теми", - зазначив депутат.
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