Яценюк: Кабмін розробляє план дій на наступні 12 місяців

Про це сказав прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк під час позачергового засідання Кабміну.

«Я хотів би особисто подякувати всім міністрам, які сидять за цим столом. Ми зібралися рік тому і багато хто не знали один одного. Але за рік ми стали командою. І те, що сьогодні відбувається, говорить про те, що ми команда уряду, що працює над реформами, які потрібні країні. У нас принцип - один за всіх і всі за одного. Ми прийшли єдиною командою, і ми будемо працювати єдиною командою. Ми визначили принципи, на яких уряд працює. Ці принципи підписані членами коаліції, це було написано на папері. Ми вимагаємо не декларації, а свідчень про те, чого чекає суспільство - чесності, прозорості, відповідальності, відсутності шантажу, політичного тиску та торгівлі під столом за посади міністрів, заступників і керівників держкомпаній. Виключно чесна і прозора робота», - сказав Яценюк.

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При цьому він підкреслив, що цих принципів повинні дотримуватися всі гілки влади. «Є рішення про підготовку та оприлюднення чіткого покрокового плану дій на наступні як мінімум 12 місяців. Плану, який передбачає відповідальність міністрів, але жоден політик не матиме права втручатися в діяльність міністрів», - сказав глава уряду.

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Як повідомляв УНІАН, в Кабінеті міністрів відбулося екстрене засідання уряду, під час якого свої заяви про відставку відкликали глави Мінагропроду, МОЗ, Мінінформполітики і Мінінфраструктури. У той же час міністр економічного розвитку і торгівлі Айварас Абромавічус своєї заяви про відставку не відкликав і на засіданні не був присутній.