У Раді вимагають від генпрокурора подати подання про позбавлення Кононенка депутатської недоторканності

Відповідний депутатський запит до ГПУ, підписаний нардепом та членом політради УКРОПу Віталієм Купрієм, а також народними депутатами від РПЛ Олегом Ляшком та Олегом Купрієнком, був зачитаний сьогодні з президії парламенту першим віце-спікером Андрієм Парубієм.

У документі, ініційованому депутатами з міжфракційного об’єднання УКРОП та «Радикальної партії Олега Ляшка», зазначається, що недостатньо лише внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань заяви міністра економічного розвитку й торгівлі Айвараса Абромавічуса про злочин, вчинений нардепом та першим заступником голови депутатської фракції партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» Ігорем Кононенком. «Без зняття депутатської недоторканності з головного фігуранта справи – народного депутата Ігоря Кононенка – не можна здійснити ефективне слідство та зібрати необхідні докази його вини», – пояснив у депутатському запиті Віталій Купрій. Він додав, що наразі без згоди Верховної Ради щодо пана Кононенка не можна проводити оперативно-розшукові заходи, а також обшуки його приміщень. Якщо вимоги не будуть виконані, депутати погрожують генпрокурору відставкою.

«У разі не виконання цієї вимоги, народні депутати звернуться до міжнародних та закордонних фінансових інституцій, зокрема до Міжнародного валютного фонду, із проханням поставити однією з умов надання фінансової допомоги Україні звільнення Віктора Шокіна з посади Генерального прокурора України», – зазначає в документі Віталій Купрій.

Нагадаємо, що 3 лютого міністр економічного розвитку й торгівлі Айварас Абромавічус заявив про вчинення кримінального правопорушення народним депутатом України, першим заступником голови депутатської фракції партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» Ігорем Кононенком. Міністр заявив, що Ігор Кононенко вчиняв на нього тиск, зловживав владою та блокував роботу міністерства.