Перерахунок коштує 21 млн. грн.

Прийняття рішення про повний перерахунок голосів виборів по виборах до Верховної Ради України може створити підстави для скасування результатів виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку сьогодні на прес-конференції висловив голова Комітету виборців України Ігор ПОПОВ.

Він наголосив, що таке рішення Верховної Ради України буде лише декларативним і матиме вигляд постанови, а не закону.

На переконання І.ПОПОВА, Центральна виборча комісія відмовить Верховній Раді у такому перерахунку, оскільки депутати не пояснять його технічну сторону.

Водночас, за його словами, якщо навіть проводити перерахунок, це необхідно робити більш організовано, в єдиний вихідний день – наприклад, у неділю, 9 квітня, до чого необхідно залучити представників ЗМІ і спостерігачів.

Як сказав І.ПОПОВ, у дільничних виборчих комісіях працювало близько півмільйона осіб, отже, з розрахунку 51 грн. на одну особу за день роботи на перерахунок голосів необхідно знайти близько 21 млн. грн. Крім того, необхідно врахувати кошти на оренду приміщень.