Росія відмовилася від участі у засіданні контактної групи в Мінську - ЗМІ

20:31, 09 лютого 2016
Політика
4038 0

Російська сторона відмовилася брати участь у засіданні Тристоронньої контактної групи 10 лютого в Мінську.

flickr.com/photos/nothingpersonal

Про це повідомили джерела в колах, близьких до ОБСЄ, передає "Українська правда".

Учора представник РФ у контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Борис Гризлов заявив, що за необхідності в будь-який день прилетить до Мінська на засідання контактної групи.

Читайте такожЗМІ розповіли про ультиматум Україні на переговорах контактної групи в МінськуЯк відомо, на цьому тижні запланована зустріч глав МЗС "нормандської четвірки".

Крім того, 6 лютого представник України в контактній групі Леонід Кучма запропонував провести засідання в Мінську після зустрічі глав МЗС країн "нормандської четвірки" в Мюнхені, а не 10 лютого.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter