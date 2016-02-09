Росія відмовилася від участі у засіданні контактної групи в Мінську - ЗМІ
20:31, 09 лютого 2016Політика
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Російська сторона відмовилася брати участь у засіданні Тристоронньої контактної групи 10 лютого в Мінську.
РФ не захотіла брати участь у зустрічі в Мінську / flickr.com/photos/nothingpersonal
Про це повідомили джерела в колах, близьких до ОБСЄ, передає "Українська правда".
Учора представник РФ у контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Борис Гризлов заявив, що за необхідності в будь-який день прилетить до Мінська на засідання контактної групи.
Читайте такожЗМІ розповіли про ультиматум Україні на переговорах контактної групи в МінськуЯк відомо, на цьому тижні запланована зустріч глав МЗС "нормандської четвірки".
Крім того, 6 лютого представник України в контактній групі Леонід Кучма запропонував провести засідання в Мінську після зустрічі глав МЗС країн "нормандської четвірки" в Мюнхені, а не 10 лютого.
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