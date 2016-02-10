Міністр інфраструктури Пивоварський заявляє, що НАБУ завело на нього справу

Таку заяву він зробив в ході засідання Комітету Верховної Ради з питань економічної політики.

"Мені відомо, що НАБУ відкрило на мене кримінальну справу за запитом депутата Денисенко, якого я ніколи не бачив", - сказав він, не уточнивши інших подробиць.

При цьому присутній на засіданні комітету народний депутат Анатолій Денисенко, в адресу якого прозвучали слова Пивоварського, повідомив, що не робив запит про порушення кримінальної справи проти міністра, і додав, що у Верховній Раді є ще два депутати з таким же прізвищем.

Читайте такожНАБУ допитає Кононенка слідом за Абромавичусом

Як повідомило УНІАН джерело в Мінінфраструктури, справу порушено не проти Пивоварського особисто, а проти посадових осіб міністерства.

Нагадаємо, в грудні 2015 року Пивоварський заявив про свою відставку. Однією з причин такого рішення міністр назвав відсутність гідних зарплат для чиновників і труднощі в переговорах з депутатами. Пізніше, в лютому цього року, він відкликав з парламенту свою заяву про відставку і повідомив про продовження роботи на посаді міністра.

Пивоварський був призначений на посаду міністра інфраструктури 2 грудня 2014 року. До призначення він з кінця 2012 року очолював велику українську фінансово-промислову групу компаній "Континіум", а також працював в інвестиційній компанії Dragon Capital (Україна) на посаді керуючого директора.