ЗМІ розповіли про "активний" вплив Кононенка на енергетику

Про це пише "Новое время".

"У вересні Кононенко розповідав, що часто зустрічається з міністром енергетики Володимиром Демчишиным і Дмитром Вовком, головою Нацкомісії з регулювання енергетики", - пише видання.

Хоча, за словами Вікторії Войціцької, нардепа з фракції "Самопоміч" і члена комітету з ПЕК, Кононенко рідко з'являється на засіданнях комітету. Проте одного разу був там гіперактивним. Це сталося під час обговорення проекту, який пропонує автоматично конвертувати договори про спільну діяльність між державою і приватними компаніями-партнерами з видобутку і реалізації газу в договори про розподіл продукції.

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"Цей законопроект містив, м'яко кажучи, високі корупційні ризики", - говорить Войціцька.

Кононенко, за її словами, запрошував інших нардепів комітету стати співавторами документа, а натомість обіцяв голоси на підтримку їх проектів. "Парламент успішно провалив цей корупційний закон", - підсумовує Войцицка.

Читайте такожБілоус розповів про вплив Кононенка і Мартиненка на енергоринок України

Про те, що Кононенко впливає на українські енергопідприємства, в інтерв'ю інтернет-виданню "Українська правда" підтвердив Ігор Білоус, голова Фонду держмайна.

Як стало відомо, у Білоуса проти його волі може з'явитися новий заступник - адвокат Володимир Державін, давній соратник Кононенко.

“Чи знає Державін Кононенко? Упевнений, що знає. Так само, як і тисячі інших людей", - говорить з цього приводу нардеп від БПП Олександр Грановський.

Михайло Волинець, голова Профспілки гірників, наприклад, впевнений, що нове керівництво держшахти Краснолиманська, яке почало вести реалізацію вугілля через фірми-"прокладки", контролює соратник Кононенка - депутат БПП Сергій Тригубенко.

Сам нардеп, який входить в парламентську групу Кононенка, заперечує свою причетність до Краснолиманської. Нардеп від БПП Сергій Лещенко пояснює: на відміну від колишнього нардепа Миколи Мартиненка, чию причетність до сумнівних операцій можна підтвердити документально, Кононенко делегує повноваження іншим. І простежити його зв'язок з тими чи іншими подіями складно.

Повний текст читайте у випуску журналу "Новое время" 12 лютого.