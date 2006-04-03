Партія зелених, СПУ, блок Литвина та “Наша Україна” добилися свого
У Харкові ТВК вирішила перерахувати бюлетені на 19 виборчих дільницях
Харківська міська виборча комісія ухвалила рішення про перерахунок голосів на 19 виборчих дільницях Харкова.
Як повідомив кореспонденту УНІАН представник комісії, таке рішення було ухвалено у зв’язку зі скаргами на порушення, які надійшли від партій і блоків, котрі брали участь у виборах до Харківської міської ради. Ці дільниці розташовані у семи з дев’яти адміністративних районів Харкова.
Оскаржують результати голосування ті політичні сили, зауважив представник ТВК, які програли вибори. Зокрема, це Партія зелених, СПУ, Народний блок Литвина та “Наша Україна”.
Всього у Харкові нараховується 611 виборчих дільниць.
Голова міської ТВК Едуард ІВАНОВ перед цим повідомив УНІАН, що комісія не оголошувала результатів голосування, оскільки вони оскаржуються в суді.