Кириленко: Конституція "від Януковича" повертає Україну в СРСР

«Проект змін до Основного закону, запропонований Партією регіонів, є поганим подарунком українському народові до Дня Конституції», - вважає голова Народного Союзу «Наша Україна» В’ячеслав КИРИЛЕНКО. «У «Конституції від Януковича» чітко простежується головна мета – зруйнувати систему влади в державі», - переконаний В.КИРИЛЕНКО.

Як повідомили УНІАН у прес-службі НСНУ, на думку В.КИРИЛЕНКА, «цей проект демонструє, куди буде рухатися країна у разі створення так званої «широкої коаліції» в будь-якому її вигляді».

За словами голови «Нашої України», «ЯНУКОВИЧ і його партія пропонують надати російській мові статус державної, позбавити Президента України практично всіх повноважень і передати всю владу Верховній Раді, яка, як відомо, не завжди спроможна організувати навіть власну роботу, не те що управління державою».

«Більше того, в Конституцію пропонують повернути положення прийнятої ще Верховною Радою УРСР Декларації про державний суверенітет. Норми цього документу, прогресивного для московської колонії, але недоречного для незалежної держави, по суті, знизять державний статус України до рівня колишньої радянської республіки», - відзначив лідер «Нашої України».

На думку В.КИРИЛЕНКА, «жоден відповідальний український політик не може підтримати такий проект, але сам факт його появи підтверджує – Партія регіонів хоче зробити Україну слабкою і безпорадною перед зовнішніми та внутрішніми викликами».

Як повідомляв УНІАН, за інформацією сайту Партії регіонів, 1 липня о 12.00 у Верховній Раді України відбудеться прес-конференція народних депутатів України, членів депутатської фракції Партії регіонів Олександра ЛАВРИНОВИЧА і Олени ЛУКАШ, які оприлюднять проект внесення змін до Конституції України, підготовлений Партією регіонів до розгляду у парламенті.