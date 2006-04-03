БЮТ готовий брати владу в Києві...

Київська команда Блоку Юлії Тимошенко готова брати владу в столиці, яку БЮТу делегували кияни на виборах, та нести відповідальність за подальший розвиток міста, а також співпрацювати з новообраним мером Леонідом ЧЕРНОВЕЦЬКИМ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, про це заявив заступник керівника Центрального штабу БЮТ, куратор Києва від Центрального штабу і один з лідерів київського БЮТ Михайло БРОДСЬКИЙ, коментуючи на прохання журналістів ситуацію, що склалася в столиці після встановлення результатів виборів депутатів місцевих рад та мера Києва.

«Вибори в столиці завершилися, і треба визнати, проходили вони досить демократично, - заявив М.БРОДСЬКИЙ. – На жаль, були певні спроби підкупу виборців, але я дуже радий, що кияни навчилися брати пропоновані гроші, але голосувати по совісті, розуміючи, що передвиборчі подачки – це фактично повернення украдених у столиці і її мешканців грошей».

Коментуючи перспективи роботи новообраної Київради, М.БРОДСЬКИЙ підкреслив, що на виборах до міськради БЮТ переконливо переміг, набравши в столиці понад 40 відсотків голосів. «Столична команда Блоку Юлії Тимошенко готова до створення дієвої коаліції у Київраді, - зазначив М.БРОДСЬКИЙ. – Ми готові брати владу, яку делегували нам кияни, і брати на себе політичну відповідальність за те, що відбувається в Києві. БЮТ з перших днів починає виконувати обіцянки, дані киянам, основна з яких – забезпечити місту рівень життя, гідний найкращих європейських і світових столиць. Київ буде жити так само, як живуть Прага, Будапешт, Берлін, Рим тощо».

За словами М.БРОДСЬКОГО, фракція БЮТ у міськраді співпрацюватиме з новим, законно обраним міським головою Києва Леонідом ЧЕРНОВЕЦЬКИМ. «Кияни мудро розподілили відповідальність за розвиток столиці між ЧЕРНОВЕЦЬКИМ, обравши його мером, та київським БЮТом, довіривши нашій команді право формувати більшість у Київраді, - зауважив М.БРОДСЬКИЙ. – Що ж до колишнього керівництва столиці, то їм треба зрозуміти, що демократія – це не лише чесні вибори, але й чесна передача влади. Тепер вже колишньому меру Олександру ОМЕЛЬЧЕНКУ треба навчитися програвати, адже те, що він робить зараз, лише підтверджує мудрість вибору киян, які вирішили починати жити по-новому. Треба ставити крапку. ОМЕЛЬЧЕНКО повинен передати повноваження ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ, нова Київрада має збиратися на сесію і починати працювати».

М.БРОДСЬКИЙ на прохання журналістів також прокоментував масові акції, що відбуваються під стінами Київради: «Так, сьогодні «Наша Україна» розмахує прапорами біля мерії на підтримку ЧЕРНОВЕЦЬКОГО. До речі, це та сама «Наша Україна», яка нещодавно висувала Олександра ОМЕЛЬЧЕНКА на посаду мера, ОМЕЛЬЧЕНКО був у них одним із лідерів, а його син залишився у списку «Нашої України». Справедливості ради треба сказати, що в «НУ» був і ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ. Так от, «Нашій Україні», з її набраними 8-ми відсотками треба спочатку визначитися, хто ж їхній мер, є в них якась власна позиція, чи вони підтримують лише переможців? Маючи в Києві свого Президента, майже 80 відсотків підтримки на президентських виборах рік тому і 40 відсотків на виборах 2002 року, начальника міліції й інші важелі впливу – і при цьому набрати 8 відсотків, то їм взагалі треба сидіти тихо, а прапори здати в музей Помаранчевої революції, що знаходиться в Києво-Могилянській академії разом з БРЮХОВЕЦЬКИМ, який очолював список «НУ» у міськраду. Досить вже їм ганьбитися перед киянами!».

Як повідомляв УНІАН, за результатом опрацювання 100% протоколів по виборах депутатів Київської міської ради, за Блок Юлії Тимошенко проголосувало 24,64% виборців (БЮТ отримує 41 депутатський мандат), Блок Леоніда Черновецького – 12,93% (21 мандат), блок «Наша Україна» - 8,85% (15 мандатів), блок ПОРА-ПРП – 8,51% (14 мандатів), Київське міське відділення Партії регіонів – 5,76% (9 мандатів), виборчий блок «Громадський актив Києва» - 4,01% (7 мандатів), Київську міську організацію СПУ – 3,95% (7 мандатів), Народний блок Литвина – 3,63% (6 мандатів). Усі інші партії та блоки не подолали 3-відсотковий бар’єр.

За результатом опрацювання 100% протоколів по виборах Київського міського голови, лідирує Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ (31,83% голосів виборців), у Віталія КЛИЧКА – 23,70%, в О.ОМЕЛЬЧЕНКА – 21,20%.