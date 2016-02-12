Росія у Криму поруч з материковою Україною розгорнула системи "Град" та САУ – Лисенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко.

«Країна-агресор РФ продовжує напружувати обстановку у східній Європі і перш за все на прилеглих до України територіях. У повну бойову готовність приведені війська південного та центрального військових округів Росії, підрозділи повітрянодесантних військ та транспортна авіація», - зазначив він.

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«Під виглядом військових навчань на півдні РФ та на території Кримського півострова задіяно 8,5 тис. осіб, 900 одиниць військової техніки, 200 літаків та гелікоптерів та 50 кораблів. У Крим прибув начальник Генштабу ЗС РФ генерал Герасимов. За оперативною інформацією, сьогодні вранці, у безпосередній близькості до контрольованої Україною території окупанти розгорнули в бойові порядки РСЗВ «Град» (новітнього зразка на базі машини КамАЗ) та самохідні артилерійські установки», - додав Лисенко.

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При цьому, за словами речника АП з питань АТО, росіяни з метою прикриття свого посиленого угрупування розгорнули димову завісу.

«Такі акції свідчать про недружні наміри РФ щодо нашої держави. Тому військове командування України вживає адекватних заходів», - заявив він.