Кріль не вірить у перевибори у найближчому майбутньому

Керівник партії “Єдиний Центр” Ігор КРІЛЬ не бачить підстав для проведення найближчим часом позачергових виборів до ВР.

Про це він заявив в інтерв’ю газеті “Дзеркало тижня”, № 24 (703) від 28 червня - 4 липня 2008 року.

“Я не вірю. Сьогодні немає ні юридичних, ні політичних підстав для того, щоб такі вибори відбулися”, - сказав І.КРІЛЬ, відповідаючи на запитання, чи вірить він у проведення таких вборів.

За його словами, ще одні дострокові вибори нічого не змінять. Він наголосив, що все залишиться так, як є. “Хтось набере більше, хтось менше, але виборча система така, що змінювати потрібно насамперед її. Якщо її змінити (що наразі нелегко), тоді можна було б проводити вибори. А якщо нічого не зміниться, то сенсу в їхньому проведенні немає, й ініціаторів не буде”, - додав І.КРІЛЬ.

Він наголосив, що пропорційна система показала свою нежиттєздатність. За його словами, потрібно вибирати будь-який із численних варіантів відкритих списків. “Це, з одного боку, наблизить політиків до людей (вони знатимуть, кого вибирають). З іншого, - ті, кого вони обирають, знатимуть, перед ким вони відповідають. От таку систему потрібно запроваджувати в Україні.”, - додав керівник “Єдиного Центру”.

І.КРІЛЬ також вважає за недоцільне введення імперативного мандату, оскільки це є “політичним закріпаченням”. Він наголосив, що це повний анахронізм, який хочуть запровадити політичні сили, щоб прикрити свою безвідповідальність перед народом під час формування списків. “За формування списків також треба відповідати. Не тоді, коли депутат голосує не так, як подобається лідерові, а коли формуються списки”, - наголосив І.КРІЛЬ.