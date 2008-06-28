Тимошенко сказала Путіну, що вона приїхала з конкретними пропозиціями

У Москві розпочалася зустріч прем`єр-міністрів України і Росії Юлії ТИМОШЕНКО і Володимира ПУТІНА у вузькому колі.

Як передає кореспондент УНІАН, на початку зустрічі В.ПУТІН наголосив, що у відносинах двох країн спостерігаються позитивні зрушення, зокрема маючи на увазі збільшення товарообігу.

«Нам є про що поговорити», - сказав В.ПУТІН, відзначивши, що бажано, аби всі важливі питання двосторонньої співпраці обговорювались і вирішувались своєчасно.

У свою чергу Ю.ТИМОШЕНКО висловила сподівання, що пріоритети, затверджені на минулій зустрічі з прем`єр-міністром Росії (Віктором ЗУБКОВИМ), динамічно втілюватимуться в життя. Вона відзначила, що українська делегація сьогодні приїхала на переговори з конкретними пропозиціями для обговорення.