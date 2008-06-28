ВО «Свобода» переобрала Тягнибока

XIX звітно-виборчий з’їзд Всеукраїнського об’єднання «Свобода», що відбувся у Києві, одноголосно переобрав головою ВО «Свобода» Олега ТЯГНИБОКА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської організації ВО «СВОБОДА», під час з’їду також було обране нове керівництво партії, затверджені зміни і доповнення до Статуту ВО «Свобода», ухвалена нова редакція Програми партії. Також, був визначений план діяльності «Свободи» до кінця 2008 року.

Голова ВО «Свобода» також висловив переконання, що вже найближчим часом депутатів різних рівнів від партії буде значно більше. «Вже після найближчих виборів у всіх місцевих радах депутатів від ВО «Свобода» буде у десятки разів більше. Тому ми приділяємо дуже велику увагу роботі нашого комітету по роботі з депутатами», - сказав О.ТЯГНИБОК.

Окрім того, з’їзд ухвалив політичні заяви щодо ліквідації автономії Криму, припинення проявів сепаратизму на Закарпатті та реформи судоустрою.