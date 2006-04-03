Фонд держмайна забрав у Шуфрича будинок

Оболонський районний суд м. Києва своїм рішенням визнав недійсним договір оренди дачного будинку, укладений між будинком відпочинку "Пуща-Водиця" Державного управління справами і Нестором ШУФРИЧЕМ.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Фонду держмайна.

Як зазначили в прес-службі, при укладенні договору було порушено ряд норм цивільного права і Закон України "Про оренду державного і комунального майна".

За інформацією Фонду, рішення Оболонського районного суду було винесене у справі за позовом прокурора Оболонського району м. Києва, поданим в інтересах держави в особі Фонду державного майна України.

Загальна площа орендованого Н.ШУФРИЧЕМ дачного будинку становить 126 кв. м, зокрема житлова - 59,9 кв. м.