У БПП закликали негайно проголосувати законопроекти щодо охорони здоров’я

14:23, 15 лютого 2016
Політика
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14 законопроектів, які мають змінити ситуацію в системі охорони здоров’я, потребують негайного розгляду Парламентом

Богомолець / Фото УНИАН

Про це наголосила під час Погоджувальної Ради народний депутат фракції Партії «Блок Петра Порошенка», глава Комітету з питань охорони здоров’я  Ольга Богомолець.

«Вкотре наголошую, що ми маємо пакет з 14 законів, які потребують негайного розгляду в сесійній залі. Ці закони  мають змінити ситуацію в системі охорони здоров’я. Тому, прошу надати півдня протягом чергової сесії для того, аби в один день винести ці закони на розгляд парламенту»,- зазначила народний депутат.

«Також, хочу звернути вашу увагу на заяву, опубліковану на минулому тижні групою  «Перше  грудня», а також заяву групи громадських діячів – Бистрицького, Глібовицького,  щодо необхідності стабілізації ситуації в суспільстві та подолання політичної і економічної кризи. Для того, аби відбулося повернення довіри до Парламенту, і, я сподіваюсь, до новоствореного Уряду,  в першу чергу, потрібна саме стабілізація економіки», – наголосила парламентар.

«І тут я підтримую своїх колег – Ігоря Насалика, Ніну Южаніну – в тому, що до Верховної Ради, в першу чергу, потрібно виносити закони, які дозволять підняти економіку та вітчизняного виробника, і надати можливість розвиватися малому і середньому бізнесу», – додала Ольга Богомолець.

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