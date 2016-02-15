У БПП закликали негайно проголосувати законопроекти щодо охорони здоров’я

Про це наголосила під час Погоджувальної Ради народний депутат фракції Партії «Блок Петра Порошенка», глава Комітету з питань охорони здоров’я Ольга Богомолець.

«Вкотре наголошую, що ми маємо пакет з 14 законів, які потребують негайного розгляду в сесійній залі. Ці закони мають змінити ситуацію в системі охорони здоров’я. Тому, прошу надати півдня протягом чергової сесії для того, аби в один день винести ці закони на розгляд парламенту»,- зазначила народний депутат.

«Також, хочу звернути вашу увагу на заяву, опубліковану на минулому тижні групою «Перше грудня», а також заяву групи громадських діячів – Бистрицького, Глібовицького, щодо необхідності стабілізації ситуації в суспільстві та подолання політичної і економічної кризи. Для того, аби відбулося повернення довіри до Парламенту, і, я сподіваюсь, до новоствореного Уряду, в першу чергу, потрібна саме стабілізація економіки», – наголосила парламентар.

«І тут я підтримую своїх колег – Ігоря Насалика, Ніну Южаніну – в тому, що до Верховної Ради, в першу чергу, потрібно виносити закони, які дозволять підняти економіку та вітчизняного виробника, і надати можливість розвиватися малому і середньому бізнесу», – додала Ольга Богомолець.