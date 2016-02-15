Проблему Криму ніколи не буде закрито, поки РФ не поверне півострів до складу України - Турчинов

Про це заявив секретар РНБО Олександр Турчинов, коментуючи заяву прем'єр-міністра РФ Дмитра Медвєдєва щодо "закриття питання Криму".

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"Росія мріє закрити питання Криму? Але це питання ніколи не буде закритим для нас і для світової спільноти, як і питання Донбасу, поки окуповані території не повернуться до складу України і доки не будуть відновлені кордони нашої держави, що були визнані світовим співтовариством", - наголосив Турчинов.

За словами секретаря РНБО, для Росії є лише одна можливість "закрити це питання" - "забратись з окупованих територій".

"У Біблії сказано: хто сіє вітер, пожне бурю. Це означає, що агресор, який створює прецедент, намагаючись змінити існуючі кордони, невдовзі сам зіткнеться з цим питанням, але в значно більших і руйнівних масштабах. Адже Росія в умовах глибокої кризи та самоізоляції з часом не буде здатна не тільки утримувати національно-територіальні автономії, але і території, що були відірвані від інших країн, починаючи від Далекого Сходу і закінчуючи крайніми західними областями", - заявив Турчинов.