Сакварелідзе: Відставка Каська - серйозна втрата для тих, хто вірив, що систему можна змінити

Про це Сакварелідзе написав на своїй сторінці в Facebook.

"Мене дуже засмутила сьогоднішня новина про звільнення з посади мого колеги і товариша Віталія Касько. За вже майже рік роботи в прокуратурі України я встиг пізнати його як людину, що відрізняється високими моральними якостями, і реального професіонала своєї справи. Протягом усього цього часу він щиро підтримував і підтримує всі починання та кроки, спрямовані на побудову сучасної, некорумпованої і професійної прокуратури України, яка буде захищати інтереси українського народу - як він того заслуговує», - зазначив Сакварелідзе.

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За його словами, "безумовно, відхід Віталія - серйозна втрата для нашої команди і всіх тих людей, які вірили і вірять в те, що систему можна і потрібно змінити.

Як підкреслив Сакварелідзе, за рік роботи вдалося знайти нових партнерів як всередині системи, так і за її межами. Дуже важливо, за його словами, підтримувати мотивацію і ентузіазм «всіх хлопців, які не побоялися піти проти системи у згаданій Віталієм резонансній справі, за яку безкомпромісно взялася служба Генеральної інспекції, і не менш важливо довести розпочате до кінця з розумінням того, що нас і надалі будуть очікувати певні труднощі та перешкоди».

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«Особисто я все-таки продовжую сподіватися на великі зміни і глибокі перетворення в системі. Відповідно, я вважаю, що потрібно продовжувати працювати і щодня боротися за кожен позитивний зсув. Ніколи не пізно грюкнути дверима і піти з гідністю», - заявив Сакварелідзе.