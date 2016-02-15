У ГПУ отримали заяву Касько, але вона оформлена "не за законом"

Заява про відставку заступника генпрокурора Віталія Каська вже надійшла до ГПУ. Про це повідомив помічник Віктора Шокіна Владислав Куценко, передає "112 Україна".

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"Наразі момент ми вже його отримали (рапорт Каська - ред.). Він офіційно поступив на департамент кадрової роботи. Він більше схожий на рапорт про звільнення за власним бажанням... Цей документ, хоча повинен був бути оформлений у вигляді заяви, на жаль, трохи не по закону оформлений, як рапорт, але він надійшов", - заявив Куценко.

"Що стосується того, яке рішення прийме генпрокурор, то я думаю, про це ми дізнаємось найближчим часом, однозначно є право у пана Каська подавати заяву про звільнення за власним бажанням, це передбачає закон про прокуратуру і кодекс законів про працю. Тому ми будемо діяти за законом", - зазначив прокурор.

У той же час Куценко висловив думку, що Каську не слід іти з посади, поки не буде рішення суду у справі "діамантових прокурорів".

"Моя думка як людини - я б його просто так не відпускав. Він взявся за справу "діамантових прокурорів", і, на моє глибоке переконання, прокурора і людини, трохи нелогічно і непорядно не довести цю справу до кінця, не дочекатися рішення суду, подавати заяву про звільнення і ще говорити при цьому, що після того, як я буду звільнений, ця справа розвалиться в суді. Порядно було б дочекатися рішення суду, зробити все в цій справі до кінця і якщо не подобається робота - йти у відставку, як він сказав, по правді, звільнятися за власним бажанням", - сказав Куценко.

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Як повідомлялося, заступник генерального прокурора Віталій Касько, який вирішив звільнитися з ГПУ, заявив про намір зайнятися адвокатською практикою.