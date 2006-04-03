Російському депутату Лебєдєву смішно, що в Україні арештували його помічника

Депутат Державної Думи Російської Федерації, президент Національної інвестиційної ради (НІР) Олександр ЛЕБЕДЄВ не виключає, що за арештом його помічника, консультанта НІР Володимира ТКАЧА стоять ряд українських державних структур, які намагаються відібрати у Національної резервної корпорації «вже сплачені 50% акцій ЗАТ «Готель «Україна».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Києві.

Як розповів О.ЛЕБЕДЄВ, 21 березня В.ТКАЧА було затримано на українсько-російському кордоні, після чого за постановою Голосіївського райсуду м.Києва було взято під варту. В.ТКАЧУ інкримінується причетність до махінацій при продажу туристичних путівок. Сума збитків від махінацій становить 30 тис. дол.

О.ЛЕБЕДЄВ вважає, що звинувачення, пред`явлені його помічникові, «смішні».

«Ситуація навколо «України» сама по собі вельми скандальна. З травня минулого року пройшло вже 13 слухань, а розгляд ніяк не може вийти з першої інстанції. За цей час ми б давно провели реконструкцію “України”, яка сьогодні псує вигляд міста. Новий поворот у розвитку конфлікту може свідчити про те, що задіяно неправові механізми, а Володимира ТКАЧА взято як заручника», – сказав О.ЛЕБЕДЄВ.

О.ЛЕБЕДЄВ повідомив, що він направив звернення до лідерів ряду партій, які перемогли на парламентських виборах, із закликом сприяти у врегулюванні ситуації навколо готелю «Україна». Звернення направлено лідеру ПР Віктору ЯНУКОВИЧУ, лідеру БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО, лідеру СПУ Олександру МОРОЗУ, лідеру КПУ Петру СИМОНЕНКУ, а також голові РНБО Анатолію КІНАХУ.

Депутат Держдуми висловив пропозицію звільнити В.ТКАЧА під грошову заставу, що «значно перевищує інкриміновані йому збитки», або під його особисте поручительство.

«Мій помічник більше за інших зацікавлений у встановленні істини, він регулярно з’являється на допити, не збирається ховатися від слідства або перешкоджати йому», – підсумував О.ЛЕБЕДЄВ.

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2005 р. "Комерційна компанія" (Київ), яка входить до групи НРБ, і Фонду державного майна України створили СП "ЗАТ "Готель "Україна" для будівництва нового п`ятизіркового готельного комплексу на місці готелю "Україна" на Майдані Незалежності в Києві.

Статутний капітал СП становить 40 млн. дол. Внесок НРБ здійснено грошовими коштами у розмірі 20 млн. дол. ФДМУ вніс як внесок будівлю нинішнього готелю.

За словами президента "Банку НРБ-Україна" Вячеслава ЮТКІНА, в тому випадку, якщо новий готельний комплекс був би створений шляхом реконструкції і добудови чотирьох поверхів, вартість проекту становила б приблизно 100 млн. дол. У разі знесення і будівництва нового комплексу - 450 млн. дол. За розрахунками НРБ, у разі будівництва нової будівлі планується збудувати готель на 67 поверхів з бізнес-центром, конференц-залом, басейном і вертолітним майданчиком.