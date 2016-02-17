У сесійній залі ВР відсутні депутати з фракцій "Самопоміч" та "Батьківщина"

Як передає кореспондент УНІАН, на початку пленарного засідання членів цих двох фракції не було.

Як повідомлялося, вчора фракція "Самопоміч" заявила, що у середу, 17 лютого, не прийде на засідання Верховної Ради через провальне голосування щодо відставки уряду.

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Нагадаємо, Верховна Рада сьогодні розгляне проекти постанов про звернення до парламентів іноземних держав, парламентських асамблей та міжнародних організацій щодо засудження триваючої агресії Росії проти України, а також у зв'язку із загрозами життю заручників, яких утримують бойовики на Донбасі.