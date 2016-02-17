Сьогодні Рада звернеться до міжнародних партнерів у зв'язку з агресією Росії (наживо)

10:00, 17 лютого 2016
Політика
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Сьогодні передбачається розглянути питання про приєднання України до Угоди про державні закупівлі.

Фото УНИАН

Як передає кореспондент УНІАН, це передбачено в порядку денному засідання.

Також Рада розгляне проекти постанов про звернення до парламентів іноземних держав, парламентських асамблей та міжнародних організацій щодо засудження триваючої агресії Росії проти України, а також у зв'язку із загрозами життю заручників, яких утримують бойовики на Донбасі.

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Крім того, розглядатиметься низка питань щодо розвитку освіти і науки, зокрема, законопроект про освіту.

Серед іншого сьогодні знову до розгляду передбачається законопроект, який стосується припинення громадянства України для осіб, котрі вчинили злочини проти основ національної безпеки України.

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