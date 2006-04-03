Янукович віддав Вітренко шматочок Донецька
15:00, 03 квітня 2006Політика
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ПРУ отримає у Донецькій міськраді 52 мандати з 81
В результаті виборів до міської ради Донецька депутати від Партії регіонів одержать 52 із 81 мандата.
Як повідомили УНІАН у міській виборчій комісії, окрім 52 депутатів від Партії регіонів, до міськради пройшли також 4 депутати від Прогресивної соціалістичної партії України і 1 депутат від партії "Русько-Український Союз". Решта 24 депутати – безпартійні.
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