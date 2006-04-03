Янукович віддав Вітренко шматочок Донецька

В результаті виборів до міської ради Донецька депутати від Партії регіонів одержать 52 із 81 мандата.

Як повідомили УНІАН у міській виборчій комісії, окрім 52 депутатів від Партії регіонів, до міськради пройшли також 4 депутати від Прогресивної соціалістичної партії України і 1 депутат від партії "Русько-Український Союз". Решта 24 депутати – безпартійні.