Порошенко просив "брехати, брехати і брехати" у соцмережах про ситуацію у Дебальцевому, щоб заплутати ворога - Бірюков

Про це радник президента, голова Миколаївської територіальної організації партії "Блок Петра Порошенка "Солідарність" Юрій Бірюков написав на своїй сторінці в Facebook.

Читайте такожНацгвардія оприлюднила втрати батальону "Донбас" під Іловайськом та сумарно за час АТО

"Рік минув, можна й розповісти. Мене викликали 17 лютого на Банкову вдень, близько 16:00. І Петро Олексійович озвучив прохання, дещо незвичне, але обставини... Треба було дві доби вносити сум'яття в голови ворога - виводять або не виводять, виводять вже або через двоє діб, або кинуть і не виводять? Потрібно було влаштувати вечір у Facebook сплеск "все добре-ми-стоїмо" і утримати цю хвилю хоча б дві доби. Будь-якою "репутаційною" ціною, просто прямолінійно брехати-брехати, брехати" - написав Бірюков.

Читайте такожБитва за Дебальцеве: Генштаб показав відеографіку ключових моментів боїв

За його словами, у Міноборони були узгоджені всі етапи інформаційних сплесків.

"Підібрали якісь фотографії, накидали тези. Опитав всіх знайомих блогерів, вони повинні були підтримати. А потім... А потім все рухнуло, через вкидання в ФБ даних про те, що відведення вже починається", - додав Бірюков.

Рік пройшов, можна й розповісти.Мене викликали 17 лютого на Банкову вдень, близько 16:00. І Петро Олексійович озвучив прохань... Опубліковано Юрієм Бирюковим18 лютого 2016 р.

Як повідомляв УНІАН, за даними Генерального штабу Збройних сил України в лютому з Дебальцевого було виведено 2130 українських військовослужбовців.

Битва за Дебальцеве - залізничний вузол величезного значення для бойовиків через його зв'язки з Росією - була одним з найзапекліших битв за весь час конфлікту.

За офіційними даними, під Дебальцевому українські силовики втратили 66 бійців, понад 300 отримали поранення.

Представник США в ООН Саманта Пауер заявила, що в Дебальцевому Донецької області було знайдено 500 тіл мирних жителів, які загинули в результаті обстрілу бойовиків.