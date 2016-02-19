У США схвалили рішення про відставку Шокіна

Про це йшлося під час телефонної розмови Байдена і Порошенко, передає Reuters.

"Віце-президент похвалив рішення президента Порошенка замінити генерального прокурора Шокіна, яке відкриє шлях для необхідної реформи прокурорської служби", - йдеться в заяві Білого дому.

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Також Байден оцінив ухвалення Радою антикорупційного законодавства.

Додамо, що у ході розмови Петро Порошенко з віце-президентом США Джозефом Байденом лідер держави звернув увагу на успішну підтримку парламентом антикорупційних законів, на яких наполягали МВФ на ЄС.

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Як повідомляв УНІАН, Порошенко в ході телефонної розмови з Віце-президентом США Джозефом Байденом проінформував про погіршення ситуації на Донбасі, зокрема про збільшення кількості обстрілів і використання ракетних систем залпового вогню з боку контрольованих Росією бойовиків та їхню активізацію в районі Мар’їнки.