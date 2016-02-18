Порошенко розповів Байдену про активізацію бойовиків в районі Мар'їнки і обстріли "Градами"

Як зазначається в повідомленні, Порошенко проінформував про погіршення ситуації на Донбасі, зокрема про збільшення кількості обстрілів і використання ракетних систем залпового вогню з боку контрольованих Росією бойовиків та їхню активізацію в районі Мар’їнки.

Читайте такожПорошенко та Байден домовились продовжувати тиснути на Росію

Віце-президент Байден засудив погіршення безпекової ситуації і запевнив у незмінності позиції Вашингтона щодо підтримки територіальної цілісності України.

Читайте такожПайєтт нагадав Порошенку, Яценюку та Гройсману виступ Байдена у Раді: Це ваш момент, не змарнуйте час

Порошенко також звернув увагу на успішну підтримку парламентом внесених президентом безвізових законів, зокрема в частині боротьби з корупцією.

Співрозмовники погодилися на важливості продовження реформ в Україні в контексті співпраці з Міжнародним валютним фондом та іншими міжнародними фінансовими інституціями, підкреслюється в повідомленні.