Ляшко нагадав, що протягом 30 днів необхідно створити нову коаліцію та сформувати Кабмін
Лідер фракції "Радикальної партії" Олег Ляшко вважає, що упродовж наступних трьох тижнів необхідно сформувати нову коаліцію і новий уряд.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам.
Ляшко зазначив, що його фракція пропонує “усім демократичним силам парламенту” почати формування нової коаліції.
“Відповідно до Конституції є 30 днів на формування нової коаліції. У нас цих 30 днів немає. Ми не можемо дозволити собі розкіш 30 днів формувати нову коаліцію”, - сказав депутат.
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Так, Ляшко закликав відсьогодні розпочати формування нової коаліції, напрацювання нової програми її та формування нового складу уряду.
“Це наша пропозиція. Ми готові брати в цьому участь і бути учасниками формування нової коаліції”, - підкреслив він.
За словами Ляшка, “наступні три тижні необхідно витратити на те, щоб сформувати нову коаліцію, новий уряд і на наступний пленарний тиждень, який буде через три тижні, запропонувати суспільству нову коаліції, нову програму дій і новий уряд”.