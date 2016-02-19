Ляшко назвав "дурницею" повідомлення про обговорення його кандидатури на посаду спікера ВР

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в коментарі журналістам.

"Я бачив ці повідомлення. Я не бачу взагалі потреби коментувати чутки. Це дурниця. Нехай їх коментують ті, хто пише. Або нехай пошлються на джерела. Не якісь там анонімні, знаєте, "одна баба сказала". Нехай пошлються на факти, і тоді будемо їх обговорювати", - сказав депутат.

Читайте такожЗМІ: Ляшко виторговує для себе крісло спікера, для соратників – міністерські посади

За словами Ляшка, під час переговорів не обговорюються жодні кадрові питання.

“Я звертаюся до президента, до прем'єра. Нехай вони оприлюднюють стенограми наших зустрічей, якщо такі стенограми ведуться. Ми ніяких кадрових посад зараз не обговорюємо... тому що ми сьогодні вважаємо це передчасним", - сказав Ляшко і зазначив, що спочатку необхідно обговорити принципи формування коаліції та нового уряду.

Читайте такожЛяшко нагадав, що протягом 30 днів необхідно створити нову коаліцію та сформувати Кабмін