Яценюк витлумачив «сигнал» від Януковича

Відсутність фракції Партії регіонів на зустрічі з головою Верховної Ради Арсенієм ЯЦЕНЮКОМ є свідченням небажання шукати компроміси.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав Арсеній ЯЦЕНЮК після зустрічі з представниками фракцій блоку Литвина і КПУ.

За словами голови ВР, він не здивований відсутністю представників фракції Партії регіонів на зустрічі. «Це сигнал того, що немає бажання шукати компроміс», – зазначив А.ЯЦЕНЮК.

Водночас він висловив переконання, що така зустріч обов’язково відбудеться. Звертаючись до лідера фракції Комуністичної партії Петра СИМОНЕНКА і представника фракції блоку Литвина, народного депутата України Юрія ЛИТВИНА, він зазначив, що від цих двох фракцій залежить робота парламенту на наступному пленарному тижні.

А.ЯЦЕНЮК підкреслив, що він «умисно виключив з розгляду будь-які питання, що стосуються виконання коаліційної угоди». Він також наголосив, що в порядок денний будуть включені питання, які «необхідні державі», а не якійсь конкретній політичній силі. За його словами, йдеться про необхідність прийняття змін до Державного бюджету України на 2008 рік, а також про Державну програму соціально-економічного розвитку на найближчі роки.

Він додав, що також важливим є розгляд питання про підготовку до Євро-2012.

А.ЯЦЕНЮК також припустив, що депутати відмовляться продовжити сесію ВР. «У мене є сумніви, що буде рішення про продовження сесії парламенту», – сказав він. За словами голови ВР, коли йдеться про необхідність цього, то говорять «виключно про політичні моменти, а не економічні».

«Було б для декого набагато цікавіше, якби ставилось питання про звільнення прем`єр-міністра України і призначення нового прем’єр-міністра України», – додав А.ЯЦЕНЮК, зазначивши, що багатьом депутатам не цікаво те, що на порядок денний виносяться «прагматичні питання».

Звертаючись до представників фракції КПУ і блоку Литвина, А.ЯЦЕНЮК підкреслив, що «мова не повинна йти про те, що хтось допомагає коаліції чи не допомагає, а мова повинна йти виключно про український парламент як єдиний законодавчий орган».

Він також додав, що необхідно зробити все для того, щоб не дати можливості продовжувати дискредитувати Верховну Раду України. За словами А.ЯЦЕНЮКА, фракції повинні консолідуватися навколо ключових питань, які необхідні державі. Крім того, А.ЯЦЕНЮК повідомив, що зміни до Держбюджету та про програму соціально-економічного розвитку планується розглянути наступного вівторка. Також А.ЯЦЕНЮК зазначив, що сьогодні під час зустрічі з Президентом України і прем`єр-міністром він наполягатиме на якнайшвидшому внесенні до парламенту цих документів. Він пообіцяв, що у випадку внесення вони якнайшвидше будуть роздані народним депутатам України.