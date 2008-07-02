Саркозі розпочав президентство у ЄС зі скандалу

Президент Франції Ніколя САРКОЗІ розпочав президентство у Європейському Союзі зі скандалу, обвинувативши Єврокомісію, Польщу та Європейський центральний банк (ЄЦБ).

Як повідомляють сьогодні європейські ЗМІ, під час телевізійного інтерв’ю ввечері 1 липня Президент Франції обвинуватив комісара ЄС з питань торгівлі Пітера МЕНДЕЛЬСОНА у намірі “здати” інтереси європейських фермерів в переговорах у рамках Світової організації торгівлі.

За словами Н.САРКОЗІ, Єврокомісія готова погодитися на умови менш розвинених країн світу, які можуть призвести до зниження виробництва сільськогосподарської продукції на 20% та скорочення експорту сільськогосподарської продукції на 10%.

“Це призведе до втрати 100 тисяч робочих місць”, - заявив Президент.

У свою чергу П.МЕНДЕЛЬСОН в інтерв’ю Бі-Бі-Сі заявив, що своїми заявами Н.САРКОЗІ “підірвав його позицію та позицію Європи на переговорах”. “Я був підірваний, і європейська позиція була послаблена, чого мені шкода”, - сказав П.МЕНДЕЛЬСОН.

Він також зазначив, що його мандат на переговори у рамках Дохійського раунду переговорів, що тривають з 2001 року між більш розвиненими країнами світу та країнами, що розвиваються, був затверджений усіма лідерами країн-членів ЄС.

У своєму інтерв’ю Н.САРКОЗІ також обвинуватив польського президента Лєха КАЧИНСЬКОГО в небажані підписувати закон про ратифікацію Лісабонської угоди ЄС.

За словами французького Президента, Польща “ніколи не була легким партнером у розбудові Європи”. Крім того, Н.САРКОЗІ наголосив, що відмова Варшави ратифікувати угоду зробить неможливим реалізацію польського бажання про вступ України до ЄС.

Як повідомляв УНІАН, Л.КАЧИНСЬКИЙ заявив 1 липня про відмову підписувати ухвалений парламентом у квітні закон про ратифікацію Лісабонської угоди ЄС через те, що після “ні” Ірландії на референдумі вважає, що подальша ратифікація угоди іншими країнами-членами ЄС не має сенсу.

Французький Президент також звинуватив Європейській центральний банк у намірі підвищити процентні ставки. “У кращому випадку це не матиме сенсу, в гіршому – будемо повністю контрпродуктивно”, - заявив Н.САРКОЗІ.

Як повідомляв УНІАН, ЄЦБ планує підвищення процентних ставок в зоні євро для стримування інфляційних очікувань. З 13 червня 2007 року ЄЦБ не змінював основні процентні ставки. Зараз ставка рефінансування становить 4% річних, ставка по депозитах – 3%, по кредитах – 5%.

Франція розпочала головування в ЄС з 1 липня цього року.