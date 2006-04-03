На Черновецького завели справу

Прокуратура міста Києва порушила кримінальну справу щодо підкупу виборців кандидатом у мери столиці Леонідом ЧЕРНОВЕЦЬКИМ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила сьогодні журналістам голова Київської міської територіальної виборчої комісії Галина БІЛИК.

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня КМТВК прийняла рішення направити до прокуратури матеріали скарги від кандидата на посаду Київського міського голови Олександра ОМЕЛЬЧЕНКА щодо визнання недійсними результатів голосування через факти порушення виборчого законодавства Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИМ, зокрема, підкупу ним виборців за допомогою продуктових наборів і спеціальних карток, які нібито гарантують виборцям виконання усіх їхніх вимог у майбутньому.

Крім цього, стало відомо, що представник виборчого штабу кандидата О.ОМЕЛЬЧЕНКА Михайло ПОЖИВАНОВ направив до КМТВК скаргу і підтверджуючі факти порушень законодавства Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИМ під час виборчої кампанії, і ці ж матеріали направлено до Шевченківського райсуду столиці.

Водночас, у прес-службі прокуратури міста Києва повідомили, що прокуратурою проведено перевірку звернень Київського міського тервиборчкому, звернень окремих громадян, у зв’язку з чим «за результатами перевірок 3 квітня столична прокуратура порушила кримінальну справу за фактом перешкоджання здійсненню виборчого права за ч. 1 ст. 157 Кримінального кодексу України».

Зазначена стаття передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк від 4 до 5 років (або позбавлення волі на строк від 2-х до 4-х років).

Слідчий відділ прокуратури столиці продовжує розслідування цієї справи.