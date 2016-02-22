У ЄС вважають, що нинішня криза в Україні дає шанс владі переконати громадян у спроможності провести зміни

Як передає власний кореспондент УНІАН, відповідну заяву сьогодні у Брюсселі зробила речник верховного представника ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Федеріки Могеріні Майя Косьянчич.

За її словами, Євросоюз уважно стежить за розвитком подій в Україні. "Важливо знати, що поточну кризу можна розглядати як можливість підвищити якість роботи і переконати громадян, що лідери України здатні прийняти виклик системної трансформації, чого два роки тому на Майдані вимагав народ. Ми, як ЄС, будемо продовжувати зусилля, спрямовані на реформи», - заявила Косьянчич.

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За її словами, за останні місяці "українська влада провела значну роботу, щоб просувати вперед порядок денний реформ». «З нашої точки зору важливо, щоб реформи проводилися у відповідності до Угоди про асоціацію, верховенства права, боротьби з корупцією та демократичної підзвітності. Необхідний подальший поштовх у напрямку реформ, і важливо, щоб робота продовжувалася на благо українського народу", - підкреслила Косьянчич.

«Ми вважаємо важливим, щоб у цей критичний момент політичні лідери країни утримували увагу на важливій роботі в напрямку реформ", - окреслила вона позицію ЄС.