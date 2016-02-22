Москаль закликав не допустити призначення заступником начальника Закарпатської митниці чиновника часів Януковича

Голова Закарпатської облдержадміністрації Геннадій Москаль звернувся до керівництва держави із закликом не допустити можливого призначення заступником начальника Закарпатської митниці Олександра Гаврилюка.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну заяву Москаля розповсюдила сьогодні прес-служба Закарпатської ОДА.

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Зокрема, Москаль звернувся із телеграмою до президента України Петра Порошенка, прем’єр-міністра Арсенія Яценюка, міністра фінансів Наталії Яресько та голови Державної фіскальної служби Романа Насірова з проханням призупинити можливе призначення у Закарпатську митницю Гаврилюка, як чиновника часів Януковича.

«За нашою інформацією, Державною фіскальною службою України готується призначення на посаду заступника начальника Закарпатської митниці такого собі Олександра Гаврилюка, начальника митного посту в Іллічівську (Одеська область) часів Януковича», – заявляє Москаль.

«Гаврилюка звинувачують у налагодженні корупційних схем на Одещині, проти нього неодноразово організовували акції протесту приватні підприємці, митні брокери, громадські активісти. Сьогодні така ж акція протесту проводиться і в Ужгороді», - також йдеться в заяві Москаля.

Голова Закарпатської ОДА вважає, що основним завданням цього призначення може бути відновлення системної контрабанди тютюнових виробів із України в Євросоюз через Закарпатську область.

«На сьогодні 20 фур із сигаретами зібрані в Києві й 10 – у Львові, усі вони чекають призначення Гаврилюка й безперешкодного проїзду в країни ЄС», - заявив Москаль, підкресливши, що не допустить Гаврилюка до роботи на Закарпатті.

«Ще нам усяких «смотрящих» тут не вистачало», - заявив у заяві голова Закарпатської ОДА.

Водночас, як передає кореспондент УНІАН, на даний момент в Ужгороді під управлінням ДФС проходить малочисельний мітинг протесту. Близько 30 людей тримають плакати із вимогою люстрації Гаврилюка та недопущення його до роботи на Закарпатті.

У прес-службі ДФС області кореспонденту УНІАН підтвердили, що відповідно до наказу голови Державної фіскальної служби України Насірова, на минулому тижні Гаврилюк проходив стажування на посаді заступника начальника Закарпатської митниці.

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Нагадаємо, 14 грудня 2015 року під стінами ДФС України відбулася акція протесту проти призначення Гаврилюка на відповідальну посаду у Херсонській митниці. Під стіни ДФС вийшли митні брокери та приватні підприємці, які стверджували, що відчувають такі ж утиски, як і за часів президенства Януковича.

З вересня 2015 року Закарпатську митницю ДФС України очолює Володимир Колесніков.