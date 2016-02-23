Порошенко залишається лідером президентських симпатій, Тимошенко - на другому місці - опитування

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать дані соціологічного дослідження, проведеного Інститутом Горшеніна.

Згідно з результатами опитування, за Порошенка готові голосувати 17,2% опитаних, за Тимошенко – 15,9%.

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Крім того, на виборах глави держави кандидатуру лідера партії «Об’єднання "Самопоміч" Андрія Садового готові підтримати 11,8% респондентів, голови Радикальної партії Олега Ляшка — 11,8%, партії "Опозиційний блок" Юрія Бойка — 10,7%, партії "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка — 10,6%, "Правого сектора" Дмитра Яроша — 3,6%, лідера партії "Українське об’єднання патріотів – УКРОП" Геннадія Корбана — 3,1%, бізнесмена Ігоря Коломойського — 2,5%, прем’єр-міністра Арсенія Яценюка — 1,9% мера Києва Віталія Кличка — 1%, голови Верховної Ради Володимира Гройсмана — 0,8%, за інших кандидатів готові голосувати 9,1%.

На запитання про вибір кандидата під час опитування відповідали тільки ті, хто сказав, що піде на вибори і визначився з вибором кандидата.

Інституту Горшеніна провів з 8 по 17 лютого. Загалом було опитано 2 тис. респондентів, похибка вибірки не перевищує 2,2%.