Семенюк рветься на трибуну ВР, щоб нарешті сказати все

Голова Фонду державного майна України Валентина СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО вважає сьогоднішнє рішення спеціальної контрольної комісії Верховної Ради з питань приватизації політичною розправою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала у коментарі журналістам.

«Сьогодні був не звіт – сьогодні була політична розправа», - відзначила вона.

За словами В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО, уся розмова на засіданні комісії велась навколо двох-трьох об’єктів. «Тут нічого дивного немає – пошук відьом продовжується. І потрібен сьогодні Фонд як засіб на наступні президентські вибори», - відзначила вона.

На думку В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО, незважаючи на те, що вона зробила звіт, висновки комісії робились з її інтерв’ю, при цьому не враховувались аналізи діяльності тощо.

«Усе це базується лише на одному – пошук відьом, розправа над тими, хто не зайшов сьогодні у Верховну Раду», - вважає вона.

Крім того, голова ФДМУ наголосила, що не боїться, а навпаки - хоче виступу у парламенті. «Я не боюся звіту у парламенті, і я вийду на трибуну в парламенті і все скажу, що сьогодні мала сказати», - відзначила вона.

За словами В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО, у неї є відповідні рішення судів, які підтверджують ту чи іншу дію і той чи інший документ. «Розмова сьогодні може бути тільки у стінах парламенту», - заявила голова ФДМУ.

Як повідомляв УНІАН, парламентська спеціальна контрольна комісія з питань приватизації сьогодні, 3 липня, заслухавши звіт Фонду держмайна за 2007 рік, визнала роботу Фонду незадовільною.

Крім того, комісія ухвалила рішення звернутися до Верховної Ради з проханням розглянути питання щодо відповідності голови ФДМУ В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО посаді.