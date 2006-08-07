Ющенко ще продовжує працювати

12:17, 07 серпня 2006
Політика
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Про відпустку глави держави буде повідомлено пізніше

Президент України Віктор ЮЩЕНКО продовжує працювати згідно зі своїм робочим графіком.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Президента.

Про відпустку глави держави буде повідомлено пізніше, В.ЮЩЕНКО планує провести її зі своєю родиною, йдеться у повідомленні.

Прес-служба просить стежити за офіційними повідомленнями прес-служби Президента.

Як повідомляли сьогодні деякі ЗМІ, Президент України відбув на відпочинок до Криму і повернеться до Києва, ймовірно, напередодні Дня Незалежності.

 

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