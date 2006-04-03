Тимошенко подарувала Турчинову Київщину

На виборах до Київської обласної ради перемогли Блок Юлії Тимошенко, блок “Наша Україна”, Соціалістична партія України, Партія регіонів, Народний блок Литвина та Український народний блок Костенка і Плюща.

Як передає кореспондент УНІАН, такі дані містить протокол встановлення результатів виборів депутатів у багатомандатному виборчому окрузі з виборів Київської обласної ради, підписаний всіма членами комісії, а також головою Київської обласної територіальної виборчої комісії Вірою ЮРЧЕНКО.

За даними Київської обласної територіальної виборчої комісії, на виборах до обласної ради більшість голосів здобув Блок Юлії Тимошенко – 37,375%. Виборчий список обласної організації БЮТ очолює перший заступник голови блоку Олександр ТУРЧИНОВ.

8,799% здобув блок „Наша Україна”, 7,66% - СПУ, 6,112% – Партія регіонів, 3,902% – Народний блок Литвина, 3,59% - Український народний блок Костенка і Плюща.

Решта партій і блоків не подолали тривідсотковий виборчий бар‘єр.

50 тис. 162 виборця не підтримали кандидатів від жодної політичної сили.

За даними ТВК, 120 мандатів у Київській обласній раді будуть розподілені таким чином: Блок Юлії Тимошенко – 66, „Наша Україна” – 16, Соціалістична партія України – 14, Партія регіонів - 11, Народний блок Литвина – 7, Український народний блок Костенка і Плюща - 6.

Водночас у протоколі зазначається, що на виборах 26 березня у багатомандатному виборчому окрузі з виборів Київської обласної ради взяли участь у голосуванні 984 тис. 460 осіб. Разом з тим, було видано 982 тис. 907 бюлетенів, що на 1 тис. 553 менше, ніж кількість виборців, що взяли участь у голосуванні.

Всього у багатомандатному виборчому окрузі з виборів Київської обласної ради у списки виборців було внесено 1 млн. 443 тис. 849 осіб. За підсумками голосування недійсними визнано 33 тис. 564 бюлетені.