Тимошенко подарувала Турчинову Київщину
Результати виборів до Київської облради
На виборах до Київської обласної ради перемогли Блок Юлії Тимошенко, блок “Наша Україна”, Соціалістична партія України, Партія регіонів, Народний блок Литвина та Український народний блок Костенка і Плюща.
Як передає кореспондент УНІАН, такі дані містить протокол встановлення результатів виборів депутатів у багатомандатному виборчому окрузі з виборів Київської обласної ради, підписаний всіма членами комісії, а також головою Київської обласної територіальної виборчої комісії Вірою ЮРЧЕНКО.
За даними Київської обласної територіальної виборчої комісії, на виборах до обласної ради більшість голосів здобув Блок Юлії Тимошенко – 37,375%. Виборчий список обласної організації БЮТ очолює перший заступник голови блоку Олександр ТУРЧИНОВ.
8,799% здобув блок „Наша Україна”, 7,66% - СПУ, 6,112% – Партія регіонів, 3,902% – Народний блок Литвина, 3,59% - Український народний блок Костенка і Плюща.
Решта партій і блоків не подолали тривідсотковий виборчий бар‘єр.
50 тис. 162 виборця не підтримали кандидатів від жодної політичної сили.
За даними ТВК, 120 мандатів у Київській обласній раді будуть розподілені таким чином: Блок Юлії Тимошенко – 66, „Наша Україна” – 16, Соціалістична партія України – 14, Партія регіонів - 11, Народний блок Литвина – 7, Український народний блок Костенка і Плюща - 6.
Водночас у протоколі зазначається, що на виборах 26 березня у багатомандатному виборчому окрузі з виборів Київської обласної ради взяли участь у голосуванні 984 тис. 460 осіб. Разом з тим, було видано 982 тис. 907 бюлетенів, що на 1 тис. 553 менше, ніж кількість виборців, що взяли участь у голосуванні.
Всього у багатомандатному виборчому окрузі з виборів Київської обласної ради у списки виборців було внесено 1 млн. 443 тис. 849 осіб. За підсумками голосування недійсними визнано 33 тис. 564 бюлетені.