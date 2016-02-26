В "Правому секторі" відбуваються неконтрольовані процеси – Ярош

Про це він сказав під час презентації "Національного руху "Державницька ініціатива Яроша", повідомляє Галицький кореспондент.

"Вийшовши з "Правого сектора", ми поставили собі за мету створити свою базу, більш об’ємну і значущу. Але ми готові до співпраці з ними, так само як і з іншими державницькими структурами. На мій погляд в "Правому секторі" зараз існують неконтрольовані процеси. Їм треба навести порядок", – зазначив Ярош.

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За його словами, із ПС разом з ним вийшла частина проводу.

"Наскільки я знаю, "Правий сектор" не розпався. Просто частина проводу, разом зі мною, а також батальйони, вийшли з нього. Просто фізично було важко контролювати все те, що творилося в тилу", – зазначив Ярош.

Як повідомляв УНІАН, 24 лютого Ярош заявив про створення "Національного руху "Державницька ініціатива Яроша (ДІЯ)".