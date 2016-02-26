Лінкявічюс: Вирішення російсько-українського конфлікту залежить тільки від Росії

Про це він повідомив в ефірі одного з українських телеканалів, передає LB.ua.

"Ключ від вирішення питання, по-перше, все-таки знаходиться в Москві. Ми не повинні забувати, хто в цьому конфлікті є агресором, а хто є жертвою", - підкреслив Лінкявічюс.

На його думку, російська техніка та військовослужбовці на території Донбасу можуть бути активізовані в будь-який момент.

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"Ми бачили відносне поліпшення було, навіть можна сказати, якесь перемир'я, але зараз в останню добу та останнім часом, ми щодня отримуємо інформацію про поранених, обстріли, близько півсотні стає нормою. Це назвати перемир'ям дуже складно... Якщо ми говоримо про відвід важкого озброєння від лінії зіткнення, оскільки цього не відбувається, ми бачимо тільки передислокацію. Мало хто про це говорить, взагалі-то, про це говорилося раніше часто, про російську техніку та озброєння, що знаходяться на території самої України, військовослужбовців, у тому числі про тих, які можуть бути активізовані в будь-який момент", - сказав міністр.

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За словами Лінаса Лінкявічюса, не можна проводити вибори на окремих територіях Донецької і Луганської областей, поки там не відновлений контроль української влади.

"Як можна проводити на території вибори за українськими законами, якщо навіть немає ознак присутності України у жодній формі. Я не кажу вже про спостерігачів, яких там менше, ніж російських танків", - додав він.