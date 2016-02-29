Портнов розповів про ініціаторів "закону Савченко", за яким звільнений Лозінський

При цьому ЗМІ зробили наголос на тому, що саме суд знову зробив щось антигромадське, пише на своїй сторінці у Facebook український політик і колишній заступник глави Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрій Портнов.

Він нагадав, що рішення звільнити з колонії кілька тисяч засуджених за особливо тяжкі злочини прийняла правляча парламентська коаліція за ініціативою депутатів фракції, членом якої був сам Віктор Лозінський та депутата "Народного фронту" - одного з керівників парламентського комітету з правосуддя.

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"Думаю, треба також сказати, що саме Віктор Лозінський - один з небагатьох, хто поніс реальне покарання за вироком суду, провівши роки в СІЗО і колонії", - зазначив Портнов.

Крім того, він розповів, що Лозінський звільняється з колонії саме на підставі закону. "Роль суду зводиться до того, щоб зафіксувати точне застосування закону до засудженої особи і виписати документ для технічного перетину воріт колонії", - підсумував політик.

Сьогодні з'явилася новина про те, що суд прийняв рішення звільнити з колонії Віктора Лозінського... Опубліковано Андрій Портнов29 лютого 2016 р.

Раніше УНІАН повідомляв, що суд вирішив застосувати умовно-дострокове звільнення за "законом Савченко" до колишнього нардепа Віктора Лозінського, засудженого за вбивство.