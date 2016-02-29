ЗМІ: США попередили про наслідки нинішньої політичної кризи для України

Про це заявив виданню Politico високопоставлений чиновник з Адміністрації президента США, передає "Новое время".

"Найгірше, що могло б статися прямо зараз для уряду - це розвал і нові (парламентські) вибори", - сказав інший високопоставлений представник Білого Дому.

За його словами, увагу США і надалі буде сфокусовано на Україні, однак врегулювання ситуації на Донбасі буде неможливим, "поки парламент виглядає як бійцівський клуб".

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“Наш меседж: у вас має бути уряд, який функціонує. У вас не може бути безладу", - сказав співрозмовник видання.

В іншому випадку, за його словами, підтримка з боку міжнародного співтовариства буде слабшати.

Нагадаємо, 16 лютого Верховна Рада не змогла проголосувати за висловлення недовіри уряду Арсенія Яценюка.

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18 лютого про вихід з коаліції оголосила фракція "Батьківщина", а на наступний день - "Самопоміч". У той же час лідер Радикальної партії Олег Ляшко заявив, що його політсила готова повернутися в коаліцію.

Таким чином, зараз коаліція складається лише з фракцій "Блоку Петра Порошенка" і "Народного фронту", при цьому серед парламентаріїв є різні думки щодо того, чи існує коаліція взагалі.

Зараз в БПП обговорюється можливий склад нового уряду та нової коаліції. Про переговори з цього приводу заявляв лідер фракції Юрій Луценко.