У БПП анонсували початок переговорів про створення нової коаліції під новий уряд

Про це заявив керівник фракції "Блок Петра Порошенка" Юрій Луценко на своїй сторінці в Facebook.

"Наступного тижня керівники парламентських демократичних фракцій мають почати переговори про створення нової коаліції під новий уряд", - зазначив він.

За його словами, фракція "БПП" готова запропонувати річний план спільних дій парламентської більшості і Кабінету міністрів.

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"Його виконавцями має стати технократична команда реформаторів без партійних амбіцій", - додав Луценко.

На початку лютого йшлося лише про урядову кризу. Прем'єр Яценюк утримався, але втратив підтримку 4 фракцій коаліції з 5.... Опубликовано Юрій Луценко 26 февраля 2016 г.

Раніше голова Верховної Ради України Володимир Гройсман заявив, що три фракції з п'яти фактично вийшли із коаліції, але де-юре наразі голоси у коаліції є.

Як повідомляв УНІАН, 17 лютого фракція "Батьківщина" у зв'язку з провальним голосуванням за відставку уряду заявила про вихід з парламентської коаліції. 18 лютого про вихід з коаліції заявила і фракція "Об'єднання "Самопоміч". Також зі складу коаліції вийшли четверо депутатів міжфракційного об'єднання "Народний контроль".