Три фракції з п'яти фактично вийшли із коаліції, але де-юре наразі голоси у коаліції є - Гройсман

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова ВР сказав в ефірі каналу "112".

"Зрозуміло, що фактично три фракції з п'яти вийшли із коаліції. І це дуже серйозна політична криза, але я б її назвав, що це і урядова криза, яка спричинила саме кризу уже парламентську", - сказав Гройсман.

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На уточнення щодо того, що таким чином у двох інших фракцій ("БПП" і "Народний фронт") голосів не вистачає до 226, і Гройсман мав би оголосити про розпад коаліції, він зазначив, що "де-факто три фракції вийшли, а де-юре сьогодні є 237 підписів, з якими потрібно визначитися, щоб кожен їх відкликав, якщо він вважає це за необхідне".

"І тоді буде менше 226-ти", - сказав голова ВР.