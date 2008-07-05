Екс-глава Нафтогазу може стати послом України в Туркменістані

Міністерство закордонних справ України два тижні тому направило до МЗС Туркменістану запит на одержання агремана (згоди прийняти послом) колишнім главою НАК «Нафтогаз України» Олексієм ІВЧЕНКОМ.

Про це повідомляє газета "Дзеркало тижня" (№ 25 (704) 5-11 липня 2008).

За інформацією видання, щоб отримати офіційне підтвердження або спростування цієї інформації, редакція звернулася з офіційним запитом до МЗС України.

У відповідь на запит МЗС повідомило: «Згідно з пунктом п’ятим ст. 106 Конституції України і Законом України «Про дипломатичну службу», Надзвичайний і Повноважний посол України призначається Президентом України».