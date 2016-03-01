Майже половина українців оцінили роботу ОБСЄ на Донбасі негативно – опитування

Про це свідчать передані УНІАН результати всеукраїнського соціологічного дослідження, проведеного Інститутом Горшеніна з 8 по 17 лютого.

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Згідно за даними опитування, тією чи іншою мірою негативну оцінку діяльності місії ОБСЄ висловили 46,9% респондентів.

Позитивно до роботи СММ ставляться 35,6% українців.

Зокрема, 19,6% опитаних відповіли, що оцінюють діяльність місії ОБСЄ точно негативно, а 27,3% - скоріше негативно. 7,2% вказали, що оцінюють її точно позитивно, а 28,4% - скоріше позитивно.

Разом з тим 17,5% респондентів не змогли відповісти на запитання.

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Всього з урахуванням основних соціально-демографічних характеристик населення України, було опитано 2 тис. осіб віком від 18 років в усіх областях України (без врахування населення окупованих територій Автономної Республіки Крим, Донецької і Луганської областей). Похибка дослідження не перевищує +/- 2,2%.