Єхануров сподівається, що Тимошенко знайде ще 2 млрд. грн. для потреб армії

Міністр оборони України Юрій ЄХАНУРОВ сподівається, що наступного тижня парламент ухвалить зміни до державного бюджету на поточний рік, в яких на потреби Збройних Сил України буде додатково передбачено 2 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ЄХАНУРОВ повідомив журналістам у Севастополі, де він брав участь у святкуванні 16-ї річниці Військово-Морських Сил України.

«Збройні сили в цілому отримали всі матеріальні ресурси, які були заплановані на перше півріччя. Але їх було дуже мало», - зазначив міністр оборони.

Разом з цим він наголосив, що у другій половині року значна частина бюджету Міноборони буде спрямована на розвиток саме українського флоту, адже 2008 рік визначений як рік ВМС.

Як повідомляв УНІАН, у держбюджеті на 2008 рік для Міноборони передбачено 9,422 млрд. грн.

4 березня Президент Віктор ЮЩЕНКО підписав Указ “Про невідкладні заходи щодо забезпечення розвитку Збройних Сил України”, яким передбачено внести зміни до державного бюджету на 2007 рік щодо збільшення додаткових видатків Міністерству оборони України в обсязі 7,5 млрд. грн.