В ЄС сподіваються, що українська влада таки вирішить питання для скасування віз

Про це заявила заступник генерального директора Зовнішньої служби ЄС Хельга Шмід, виступаючи у середу в Брюсселі на заключній сесії "Українського тижня" в Європейському парламенті, передає кореспондент УНІАН.

"Ми знаємо, як це важливо. Хочу сказати, що прогрес, зроблений Україною, і зобов’язання політичних лідерів вирішити питання, які ще залишилися, зокрема, у сфері боротьби з корупцією, дозволять сподіватися на позитивне рішення. Зараз Комісія готує щодо цього законодавчу ініціативу", - сказала вона.

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Шмід наголосила, що лібералізація візового режиму допоможе українцям відвідувати країни Євросоюзу без віз.

"Це дуже важливо. І це посилить відчуття, що ми – разом", - наголосила високопосадовець ЄС.

Раніше сьогодні стало відомо, що питання надання Грузії візової лібералізації ЄС буде розглядатися окремо від України.

Як повідомлялося раніше, рішення Єврокомісії про скасування віз для українців могли відкласти.

"Пропозиція ЄК щодо візової лібералізації для Грузії буде готова наступного тижня. Україні, можливо, доведеться почекати після референдуму щодо асоціації, який відбудеться у Нідерландах 6 квітня", - написав журналіст "Радіо Свобода" з Брюсселя Рікард Йозвяк.

У свою чергу в Європейській комісії інформацію про те, що введення безвізового режиму з Україною може бути відкладено до референдуму в Нідерландах, не коментували.