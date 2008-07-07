Радник Тимошенко вважає Партію регіонів філією російської ФСБ

"Минулого тижня Партія регіонів сказала, яку вона хоче Конституцію. І єдиний з цього висновок: Партія регіонів - це філія російської ФСБ, бо світоглядом тут керує путінсько-мєдвєдєвське ФСБ. І саме пан Янукович є сповідником зазначеної ідеології - йдеться про позиції щодо вступу в ЄС, НАТО тощо", - заявив 6 липня, під час зустрічі з виборцями у Львові радник прем’єр-міністра України з енергетичних питань, народний депутат України від БЮТ Олекса Гудима.

За його словами, сьогодні "жодна нормальна політична сила не хоче співпрацювати із Партією регіонів". "Ніхто. Навіть комуністи, і навіть Литвин вже вуха настовбичив", - пояснив нардеп.

Zaxid.net